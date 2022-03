FESTIVILLAGE UKULÉLÉ – CONCERT D’OUVERTURE : UKULELEBOBOYS File7 Magny-le-Hongre Catégories d’évènement: Magny-le-Hongre

Seine-et-Marne

FESTIVILLAGE UKULÉLÉ – CONCERT D’OUVERTURE : UKULELEBOBOYS File7, 13 mai 2022, Magny-le-Hongre. FESTIVILLAGE UKULÉLÉ – CONCERT D’OUVERTURE : UKULELEBOBOYS

File7, le vendredi 13 mai à 21:00

Pour débuter sa quatrième édition en fanfare, le Festivillage Ukulélé de Villeneuve-le-Comte vous donne rendez-vous à File7 lors d’une soirée exceptionnelle. Venez découvrir avec vos proches le duo Ukuleleboboys et ses reprises indémodables produites au ukulélé. Dédié entièrement au célèbre instrument traditionnel d’Hawaï, le Festivillage Ukulélé de Villeneuve-le-Comte vous propose trois jours de fête du 13 au 15 mai 2022 (concerts, stages d’initiation, masterclass, ateliers créatifs, animations… ). UKULELEBOBOYS : Ils sont légendaires, ils sont deux, ils sont frères, ils sont Mexicains. Sancho et Diego, mariachis de père en fils depuis des générations dégainent le ukulélé pour que mordent la poussière ceux qui se trouvent sur leur chemin. Personne ne leur résiste, ni Led Zep, ni Joe Dassin, ni Donna Summer. Qu’en sera-t-il de vous ? Redécouvrez des morceaux cultes au son de deux ukulélés, quatre bottes, un sampler et quelques effets. Caramba ! En partenariat avec l’Association Musicale Vilcomtoise et la mairie de Villeneuve-le-Comte

Gratuit sur réservation

Vendredi 13 mai // Ouverture des portes : 20h – Début du concert : 21h // Ukulele // Grande Salle File7 4 rue des Labours 77700 Magny le Hongre Magny-le-Hongre Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-13T21:00:00 2022-05-13T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Magny-le-Hongre, Seine-et-Marne Autres Lieu File7 Adresse 4 rue des Labours 77700 Magny le Hongre Ville Magny-le-Hongre lieuville File7 Magny-le-Hongre Departement Seine-et-Marne

File7 Magny-le-Hongre Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/magny-le-hongre/

FESTIVILLAGE UKULÉLÉ – CONCERT D’OUVERTURE : UKULELEBOBOYS File7 2022-05-13 was last modified: by FESTIVILLAGE UKULÉLÉ – CONCERT D’OUVERTURE : UKULELEBOBOYS File7 File7 13 mai 2022 File7 Magny-le-Hongre Magny-le-Hongre

Magny-le-Hongre Seine-et-Marne