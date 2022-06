FESTI’VIAS Vias, 11 août 2022, Vias.

Au programme de ce Festi’Vias gratuit :

Jeudi 11 août : Concert Émile et images

Qui n’a pas dansé au moins une fois sur les Démons de Minuit du groupe Images ?

Les deux leaders du groupe phare des années 80 s’associent et redonnent une nouvelle jeunesse à leurs plus gros tubes.

Vendredi 12 août : Collectif métissé

Le COLLECTIF METISSE, ce groupe qui est l’alliance de talents et d’ethnies différentes donne toute sa chaleur à sa musique, dans un seul but faire la fête et danser.

Le temps de deux soirées d’été du mois d’août, redécouvrez vos chanteurs préférés face à la mer sur promontoire de Vias plage.

