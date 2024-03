Festiv’Harmonies Moncé-en-Belin, samedi 23 mars 2024.

Festiv’Harmonies 3 concerts gratuits vendredi 22 mars (20h30)

Festiv’Harmonies a lieu du 22 au 24 mars au Val’Rhonne à Moncé-en-Belin.

Ce festival, organisé par l’école de musique communautaire de l’Orée de Bercé-Belinois , avec le soutien du conseil départemental de la Sarthe et des associations culturelles du territoire existe depuis 2018.

Les 3 jours de festivités sont gratuits avec des Concerts en soirée le vendredi 22 et samedi 23 mars à 20h30, et le dimanche 24 mars à partir de 15h.

Ce sera l’occasion de découvrir des orchestres d’Harmonies ou Big Band de la Sarthe et hors département le Brass Band les Coniques, le Big Band de l’Orée de Bercé Belinois, l’Orchestre Sympho’Campus de l’Université du Mans, l’Orchestre d’Harmonie du Belinois, l’Harmonie de Mayet, l’ensemble de cuivres de l’école de musique et l’Orchestre Départemental d’Harmonie de la Sarthe. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 20:30:00

fin : 2024-03-23

Allée de l’Europe

Moncé-en-Belin 72230 Sarthe Pays de la Loire

L’événement Festiv’Harmonies Moncé-en-Belin a été mis à jour le 2024-03-15 par eSPRIT Pays de la Loire