Festiv’été : The Forroscopic’s Josselin, 17 août 2022, Josselin.

Festiv’été : The Forroscopic’s Josselin

2022-08-17 – 2022-08-17

Josselin 56120

THE FORROSCOPIC’S vous emmène sur les traces du forró traditionnel pour mieux s’éloigner des sentiers battus, au cœur d’un univers swingué, chaleureux, sensible et joyeux. Le Forró est une musique et une danse à deux, typique du Nordeste du Brésil, populaire, lascive et chaleureuse. Il est devenu l’expression de la saudade du sertão, de l’exode rural, du mode de vie nordestin, transmettant la joie et l’émotion en toute simplicité. A 21h.

Josselin

