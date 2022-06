Festiv’été : Sophie et les petits bonheurs

French-cover 100% déjanté ! Bienvenue dans le joyeux bazar musical piochant parmi les plus grands tubes de la variété française pour les revisiter à sa façon, toujours inventive et décalée. A 21h. Feu d'artifice à 23h.

