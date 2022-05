Festiv’été : Orchestre des Jeunes de Haute Bretagne Josselin, 3 juillet 2022, Josselin.

Festiv’été : Orchestre des Jeunes de Haute Bretagne rue de l’Ecusson Centre Culturel L’Ecusson Josselin

2022-07-03 – 2022-07-03 rue de l’Ecusson Centre Culturel L’Ecusson

Josselin Morbihan

Créé à Rennes en 1985, l’Orchestre des Jeunes de Haute Bretagne regroupe plus de 60 musiciens de 12 à 25 ans, issus du Conservatoire de Rennes et des écoles de musique d’Ille et Vilaine et de Haute Bretagne. Ces jeunes, qui ont 5 années minimum de pratique musicale, se retrouvent au sein de l’orchestre symphonique pour se consacrer à la musique d’ensemble autour d’un répertoire varié mêlant classique et jazz, musiques de films et musiques du monde. A 18h.

rue de l’Ecusson Centre Culturel L’Ecusson Josselin

