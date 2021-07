Yvetot Yvetot Seine-Maritime, Yvetot Festiv’été – Les Terrasses de l’été Yvetot Yvetot Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Festiv'été – Les Terrasses de l'été 2021-07-16 19:00:00 – 2021-07-16 21:00:00

Yvetot Seine-Maritime Yvetot « Les Terrasses de l’été » vous donnent rendez-vous pour des concerts gratuits au pied des bars. Une programmation qui ravira les amateurs de musique, les familles, les groupes d’amis… Une première édition pour la Ville d’Yvetot qui compte bien faire vibrer son territoire au rythme du partage et de la convivialité. LE PROGRAMME VENDREDI 16 JUILLET

Noisy Bridge – Place des Belges VENDREDI 23 JUILLET

SWIRLS et HELIUM – Place Victor Hugo VENDREDI 30 JUILLET

Manuèla Calvo – Rue Guy de Maupassant VENDREDI 6 AOÛT

CHEERS – Rue des Princes d’Albon VENDREDI 13 AOÛT

