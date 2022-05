Festiv’été : La Loma, 20 juillet 2022, .

Festiv’été : La Loma

2022-07-20 – 2022-07-20

Né à Nantes en 2018, La LOMA s’inspire du folklore mystique des Andes, des rythmes afro-caribéens et des ambiances psychés pour nous livrer un cocktail tropical sur-vitaminé et positif ! Ce projet est né de l’envie de s’inscrire dans le processus qui relie les cultures ancestrales et modernes, avec pour ambition de repenserl’Humain aujourd’hui, de nous rassembler, de vibrer à travers la musique et les textes. A 21h.

