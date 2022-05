Festiv’été : Kengaï Orchestra Josselin Josselin Catégories d’évènement: Josselin

Morbihan

Festiv’été : Kengaï Orchestra Josselin, 27 juillet 2022, Josselin. Festiv’été : Kengaï Orchestra Josselin

2022-07-27 – 2022-07-27

Josselin Morbihan Réunie autour des compositions du chanteur/saxophoniste Maël Morel, l’équipe du Kengaï Orchestra trouve ses racines dans la Black Music. Se nourrissant essentiellement de grooves afro-caribo-ricain, elle explore également la jungle

sonore actuelle des paysages urbains, croisant les esthétiques au profit d’une musique populaire, dansante et transgénérationnelle. A chaque chanson sa pulsation ! Cette World Music se chante en trois langues, inspirée des

multiples voyages qui ont formé la personnalité musicale de Maël. A 21h. Réunie autour des compositions du chanteur/saxophoniste Maël Morel, l’équipe du Kengaï Orchestra trouve ses racines dans la Black Music. Se nourrissant essentiellement de grooves afro-caribo-ricain, elle explore également la jungle

sonore actuelle des paysages urbains, croisant les esthétiques au profit d’une musique populaire, dansante et transgénérationnelle. A chaque chanson sa pulsation ! Cette World Music se chante en trois langues, inspirée des

multiples voyages qui ont formé la personnalité musicale de Maël. A 21h. Josselin

dernière mise à jour : 2022-05-11 par

Détails Catégories d’évènement: Josselin, Morbihan Autres Lieu Josselin Adresse Ville Josselin lieuville Josselin Departement Morbihan

Josselin Josselin Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/josselin/

Festiv’été : Kengaï Orchestra Josselin 2022-07-27 was last modified: by Festiv’été : Kengaï Orchestra Josselin Josselin 27 juillet 2022 Josselin morbihan

Josselin Morbihan