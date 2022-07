Festiv’été – Concert « Quartier libre » Jazz Manouche Combrand Combrand Catégories d’évènement: Combrand

Deux-Sèvres

Festiv’été – Concert « Quartier libre » Jazz Manouche Combrand, 20 juillet 2022, Combrand. Festiv’été – Concert « Quartier libre » Jazz Manouche

Village de la Fontaine Combrand Deux-Sèvres OT Bocage Bressuirais

2022-07-20 17:00:00 – 2022-07-20 20:30:00 Combrand

Le CSC du Cerizéen vous propose dans le cadre des Festiv'été, un concert du groupe « Quartier libre », avec Michel Delacroix. Quartier Libre reprend fidèlement le répertoire de Django et d'autres musiques parfois traditionnelles, parfois jazzy, mais toujours enivrantes.

Combrand

