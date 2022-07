Festiv’été – Compagnie « Les Zazoux » La Forêt-sur-Sèvre La Forêt-sur-Sèvre Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

La Forêt-sur-Sèvre

Festiv’été – Compagnie « Les Zazoux » La Forêt-sur-Sèvre, 27 juillet 2022, La Forêt-sur-Sèvre. Festiv’été – Compagnie « Les Zazoux »

Au bord de l’ étang La Forêt-sur-Sèvre Deux-Sèvres

2022-07-27 17:00:00 – 2022-07-27 20:30:00 La Forêt-sur-Sèvre

Deux-Sèvres La Forêt-sur-Sèvre EUR Le CSC du Cerizéen vous propose une animation guinguette avec « Les Zazoux ». Melle Agathe au chant et à la manivelle, accompagné de Casimir le musicien chanteur.

Un esprit guinguette avec une énergie frénétique et un sens du burlesque revigorant. La Forêt-sur-Sèvre

