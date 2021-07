Candé Candé Candé, Maine-et-Loire FESTIV’ÉTÉ – CANDÉ Candé Candé Catégories d’évènement: Candé

Maine-et-Loire

FESTIV’ÉTÉ – CANDÉ Candé, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Candé. FESTIV’ÉTÉ – CANDÉ 2021-07-03 – 2021-07-04

Candé Maine-et-Loire Candé Au programme de cette édition : Le samedi

17h : « Face Cachée », théâtre par les Vieux Jeunes

Restauration sur place (par le foyer laïc de Candé) et les Fouées de Sion-les-Mines

21h : « Maestro », théâtre Pays de la Loire (ex le temps est incertain) Le dimanche

15h-17h : Déambulation animée avec les écoles de musique et avant-scène candéen. Départ place de l’église

17h-19h : « Un air de famille », théâtre l’ourson blanc.

Restauration sur place (bar et fouées)

21h30-22h30 : Concert avec Tchologo

Détails Catégories d’évènement: Candé, Maine-et-Loire Étiquettes évènement : Autres Lieu Candé Adresse Ville Candé lieuville 47.55487#-1.04174