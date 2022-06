Festiv’été : Bagad Avel Douar et Mafyat’s, 3 août 2022, .

Festiv’été : Bagad Avel Douar et Mafyat’s

2022-08-03 – 2022-08-03

Créé en novembre 1994, le Bagad Aùel Douar (vent de la terre, en breton) du pays de Malestroit est un ensemble de musique traditionnelle bretonne qui compte une quarantaine de membres. La quasi totalité de ses musiciens, répartis en

trois pupitres (cornemuse, bombarde et batterie/ percussion), assurent les représentations et les

concours. Située en pays Gallo, entre Ploërmel et Redon, la formation musicale puise l’essentiel de son inspiration auprès des musiciens et chanteurs locaux. Elle interprète des suites de danses, de mélodies et de marches tirées, pour la plupart, du répertoire traditionnel breton ainsi que des créations du bagad écrites par les membres de sa commission musicale.

Le bagad accède à la 4ème catégorie le 14 juillet 2010 et atteint la 3ème place de la première manche du championnat des bagadoù de quatrième catégorie en mars 2022. A 21h.

