Festives/été Le Vieux-Bourg, 11 juin 2022, Le Vieux-Bourg.

Festives/été Site des Casses Noisettes Chemin de Troubardoux Le Vieux-Bourg

2022-06-11 14:00:00 – 2022-06-11 20:00:00 Site des Casses Noisettes Chemin de Troubardoux

Le Vieux-Bourg Côtes d’Armor Le Vieux-Bourg

Au programme :

Jeux de l’oie géant sur le thème de l’environnement, tableau d’expression, atelier bois et autres animations pour enfants.

L’association “Par si par la ” vous propose un campement de Néandertal-Cro-Magnon : conférence ludique, tout public.

Malishka et yannick marionnettistes (marionnettistes joueuse d’accordéon) déambuleront le temps des animations.

Concerts et spectacles :

Clown Thérèse et bolognaise, Duo Pourtier / Liam Roudil, musique irlandaise, les enfants de marcel, Oncle Marcus & Dr Green, sound system reggae dub, spectacle de feux et lumière troupe “chicas faya”, vous pourrez déguster le cidre fait par l’association et goûter la bière artisanal des casses noisette (élaboré par la vieille bourgeoise).

Venez passer une journée conviviale en famille, entre amis, seuls ou accompagnés mais sans vos toutous.

https://www.facebook.com/Art-fest-drev-1064476043580569/

