Festi’Vernal : Festivités de printemps Agen Agen Catégories d’évènement: Agen

Lot-et-Garonne

Festi’Vernal : Festivités de printemps Agen, 27 mars 2022, Agen. Festi’Vernal : Festivités de printemps Théâtre du Jour 21 rue Paulin Régnier Agen

2022-03-27 15:00:00 – 2022-03-27 00:00:00 Théâtre du Jour 21 rue Paulin Régnier

Nous vous attendons nombreux au Théâtre du Jour pour partager avec vous cette fol'journée de la première édition du Fest'Hivernal. Décor vernal, spectacle et thé glacé seront au rendez-vous rue Paulin Régnier.

Théâtre du Jour 21 rue Paulin Régnier Agen

