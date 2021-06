La turballe Plage des Bretons 44420 La turballe La Turballe, Loire-Atlantique Festi’Vent Plage des Bretons 44420 La turballe La turballe Catégories d’évènement: La Turballe

Loire-Atlantique

Festi’Vent Plage des Bretons 44420 La turballe, 26 juin 2021-26 juin 2021, La turballe. Festi’Vent

du samedi 26 juin au dimanche 27 juin à Plage des Bretons 44420 La turballe

12ème édition du Festi’Vent ! Cette année, retrouvez Awita et Eolia Concept pour un spectacle dans les airs accompagnés de leurs animaux aquatiques et fantastiques. Au programme : spectacles de rue avec des echassiers, magiciens, jongleurs ou encore pêcheur de bulles. Concert du Colléctif Métissé en live streaming sur la [chaîne Youtube](https://www.youtube.com/channel/UCeaiZSE1jxq11LHNUQVUKtg) de la Mairie de La Turballe le samedi soir. Plus d’info sur [festivent44.com](http://festivent44.com/) 12ème édition du Festi’Vent ! Cette année, retrouvez Awita et Eolia Concept pour un spectacle dans les airs accompagnés de leurs animaux aquatiques et fantastiques. Au programme : spectacles de … Plage des Bretons 44420 La turballe Plage des Bretons 44420 La turballe La turballe Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-26T10:00:00 2021-06-26T20:00:00;2021-06-27T10:00:00 2021-06-27T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: La Turballe, Loire-Atlantique Étiquettes évènement : Autres Lieu Plage des Bretons 44420 La turballe Adresse Plage des Bretons 44420 La turballe Ville La turballe lieuville Plage des Bretons 44420 La turballe La turballe