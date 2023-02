FESTI’VENT La Turballe La Turballe Catégories d’Évènement: La Turballe

Loire-Atlantique La Turballe 14ème édition du Festi’Vent, festival de cerfs-volants géants sur la plage des Bretons et d’animations d’art de rue.

Son grand concert sur la plage revient cette année avec de jeunes stars issues d’un célèbre télécrochet : Antoine Delie, Vay, Will Barber et son guitariste, Roxanne et Al Hy !

Infos : www.festivent44.fr

