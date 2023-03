Festiv’en Marche, le festival de la chanson belle et rebelle Mouhet Mouhet Catégories d’Évènement: Indre

Mouhet

Festiv’en Marche, le festival de la chanson belle et rebelle, 25 mai 2023, Mouhet Mouhet. Festiv’en Marche, le festival de la chanson belle et rebelle Grange Fernand Maillaud Mouhet Indre

2023-05-25 10:30:00 14:30:00 – 2023-05-29 Mouhet

Indre Mouhet Ce festival, organisé par l’association Festiv’ en Marche, soutient et fait découvrir la chanson française, dite à texte et d’expression. Entre soirée découverte, concerts, spectacle jeune public, documentaire, exposition ou encore concours de chant, venez découvrir la richesse de ces cinq jours ! 11ème édition du Festival de la Chanson belle et rebelle. resa.festivenmarche@gmail.com +33 2 54 24 86 68 http://www.festiv-en-marche.com/ Festiv’en marche

Mouhet

dernière mise à jour : 2023-02-23 par

Détails Catégories d’Évènement: Indre, Mouhet Autres Lieu Mouhet Adresse Grange Fernand Maillaud Mouhet Indre Ville Mouhet Mouhet Departement Indre Lieu Ville Mouhet

Mouhet Mouhet Mouhet Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mouhet mouhet/

Festiv’en Marche, le festival de la chanson belle et rebelle 2023-05-25 was last modified: by Festiv’en Marche, le festival de la chanson belle et rebelle Mouhet 25 mai 2023 Grange Fernand Maillaud Mouhet Indre Indre Mouhet

Mouhet Mouhet Indre