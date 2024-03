Festiv’elles : Pièce de théâtre – NOBEL ET BERTHA Salle Montission Saint-Jean-le-Blanc, vendredi 22 mars 2024.

Festiv’elles : Pièce de théâtre – NOBEL ET BERTHA Par le Krizo Théâtre avec Aimée Leballeur et Christophe Thébault Spectacle autour de la première femme Prix Nobel de la Paix Vendredi 22 mars, 20h30 Salle Montission TARIF C

Dans le cadre de la programmation du Festival intercommunal Festiv’elles

Début : 2024-03-22T20:30:00+01:00 – 2024-03-22T22:00:00+01:00

Fin : 2024-03-22T20:30:00+01:00 – 2024-03-22T22:00:00+01:00

L’improbable rencontre entre Alfred Nobel et Bertha Von Suttner, qui va presque changer le monde. La rencontre explosive de l’inventeur de la dynamite et d’une pionnière du pacifisme, une amitié forte au service de la paix. Duo burlesque pour un spectacle féminin et pacifiste, drôle et instructif.

Salle Montission Saint Jean Le Blanc (45) Saint-Jean-le-Blanc 45650 Loiret Centre-Val de Loire

Ce spectacle est organisé dans le cadre du Festival Intercommunal Festiv’Elles…festival faisant écho à la journée internationale des droits des femmes.