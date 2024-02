FESTIV’EAU Viols-en-Laval, samedi 23 mars 2024.

FESTIV’EAU Viols-en-Laval Hérault

Le Festiv’Eau, un festival créateur de lien et de partage autour de la ressource en eau sur le territoire du Pic Saint Loup.

A l’occasion de la Journée Mondiale de l’Eau le 22 mars, l’association la Source de Roussières organise le 23 mars prochain un festival dédié à l’eau. L’association œuvre à créer un tiers-lieu agro-écologique, nourricier et culturel, un lieu de ressources et de transitions

Le Festiv’Eau, un festival créateur de lien et de partage autour de la ressource en eau sur le territoire du Pic Saint Loup.

A l’occasion de la Journée Mondiale de l’Eau le 22 mars, l’association la Source de Roussières organise le 23 mars prochain un festival dédié à l’eau. L’association œuvre à créer un tiers-lieu agro-écologique, nourricier et culturel, un lieu de ressources et de transitions pour transformer nos modes de vie sur le territoire.

Gratuit et ouvert à tous, le Festiveau a vocation à sensibiliser, informer et donner envie de passer à l’action individuellement et collectivement pour préserver et pérenniser la ressource en eau sur le Territoire du Pic Saint Loup.

Venez écouter des conférences, participer à des ateliers ludiques et pédagogiques, échanger avec des associations et professionnels, contempler des expositions photos, assister à des performances artistiques de danse contemporaine, de théâtre d’improvisation ou encore une sieste sonore, une création musicale et immersive, le tout inspiré par le thème de l’eau !

Une omelette géante sera proposée à partir de 12h, l’occasion de renouer avec les traditions locales et favoriser les échanges entre les participants.

Accès :

Mise en place d’un pédibus au départ de Viols-le-Fort et Saint-Martin-de-Londres (infos à venir) .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 10:00:00

fin : 2024-03-23 19:00:00

Parking du domaine de Roussières

Viols-en-Laval 34380 Hérault Occitanie lasource34380@gmail.com

L’événement FESTIV’EAU Viols-en-Laval a été mis à jour le 2024-02-26 par OT DU GRAND PIC ST LOUP