FESTIV’CITES Saint-Martin-Boulogne, 29 mai 2022, Saint-Martin-Boulogne. FESTIV’CITES Rue des Sources Saint-Martin-Boulogne

2022-05-29 – 2022-06-21

Rue des Sources Saint-Martin-Boulogne Pas-de-Calais Saint-Martin-Boulogne FESTIV’CITÉS

Organisé par le Centre Culturel Georges Brassens

Du 29 mai au 21 juin – 1ère édition – GRATUIT Programme du festival : PARADE MARIONNETTIQUE GÉANTE !

Dimanche 29 mai à 16h

Quartier Marlborough (Rue Marlborough, résidence René Descartes, rue des Moulins, rue de la République, rue René Cassin, rue Paul Bert, rue Sabine Zlatin et rue Anne Frank) LIVRAISON DE CHANSONS À DOMICILE

Vendredi 10 juin

Prise de commande : de 12h30 à 18h sur le parvis de la Mairie

Livraisons : de 14h à 19h SCIEUR BOUBOUCHE

Jeudi 16 juin au marché du Centre de 8h à 12h30 MUSIQUE CARTONNÉE ET CARTONS ANNOTÉS

Samedi 18 juin au marché d’Ostrohove de 8h à 12h30 FÊTE DE LA MUSIQUE

Mardi 21 juin de 16h30 à 21h30

Parvis du Centre Brassens à Ostrohove CHORALE & GUITARE par le Centre Social Éclaté SCULPTURES SONORES BAL POUR ENFANTS à 18h ÉLECTRORGUE à 19h30 PROGRAMME DU FESTIVAL FESTIV’CITÉS : www.centreculturelbrassens.fr espacebrassens@orange.fr +33 3 21 10 04 90 https://www.centreculturelbrassens.fr/ FESTIV’CITÉS

