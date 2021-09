FESTIVBAL ‘VOYAGES – ENTRE IMAGINAIRES ET RÉALITÉ’ Maxéville, 17 septembre 2021, Maxéville.

FESTIVBAL ‘VOYAGES – ENTRE IMAGINAIRES ET RÉALITÉ’ 2021-09-17 17:00:00 17:00:00 – 2021-09-26 18:00:00 18:00:00 Site des Carrières 1912 Rue du Zénith

Maxéville Meurthe-et-Moselle Maxéville

Porté par un groupe soudé de bénévoles expérimentés : poètes, auteurs photographes, plasticiens, peintres, musiciens et documentaristes, «Voyages» a pour objectif de mettre en place et présenter des projets artistiques et documentaires à travers des expositions, publications, témoignages, animations et productions artistiques, stimulant le dialogue avec le public sur notre lien à la Terre et à ses peuples.

«Voyages» conçoit et présente des œuvres originales, par des images, des témoignages et des productions artistiques compréhensibles par tous dans le but de sensibiliser le public, «petits et grands» en posant un regard sur ce que l’on a oublié de regarder: comprendre son environnement et son lien à l’humanité et au patrimoine.

+33 6 17 23 83 70 https://festivalvoyages.wixsite.com/site

