FESTIV'AZUL Villeneuve-sur-Lot, 19 août 2022

EUR 10 20

I FRANGINI (mélodies napolitaines)

NIKY AND JULES (soul jazz and blues) Soirée double concerts : les frères Roubet pour un voyage autour des musiques populaires italiennes puis le retour du pianiste et chanteur soul-jazz-blues Julien Brunetaud avec la divine chanteuse Nicole Rochelle. Bar et restauration sur place de producteurs locaux.

