Lot-et-Garonne

Festiv'azul : Soirée de clôture Cancon

2022-08-20

2022-08-20 16:00:00 – 2022-08-20

Soirée de clôture du Festiv'Azul au restaurant du Lac de Cancon, avec au programme: concerts, spectacles, DJ, bar, restauration sur place, espace jeux enfant.

Cancon

