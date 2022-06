Festiv’azul : Pili Pili Cosmic Combo Cancon, 19 août 2022, Cancon.

Festiv’azul : Pili Pili Cosmic Combo Cancon

2022-08-19 – 2022-08-19

Cancon 47290

Le restaurant du Lac de Cancon accueille le groupe Pili Pili Cosmic Combo en concert, de style tropical psychédélique, avec Mirabelle Perry à la clarinette et au chant, Etienne Choquet à la guitare/voix, Carlos Betancourt à la basse et au chant, et Leo Bossa à la batterie et au chant.

Cancon

