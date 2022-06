Festiv’Arts : stage musique pour tous Frayssinhes Frayssinhes Catégories d’évènement: 46400

Festiv'Arts : stage musique pour tous
12 juillet 2022
Clef des Arts aux Champs 1839, route de Lavalade
Frayssinhes

2022-07-12 09:00:00 – 2022-07-16 17:00:00

Frayssinhes 46400 EUR Le CLAC Lavalade organise son traditionnel stage de musique pour tous, dans le cadre de son festival Festiv’Arts. Stage ouvert à 24 personnes, de tout âge et tout instrument. 5 heures de stage par jour. Possibilité de cours individuels. Chaque jour, un morceau différent est étudié.

Sur inscription. +33 7 66 19 59 70 OT.

