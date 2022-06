Festiv’Arts : spectacle « Elle, Lui, Les Autres »

2022-07-11 19:00:00 – 2022-07-11 Il ne s’agit pas d’un spectacle sur Barbara mais d’un spectacle d’après les chansons de Barbara. Il y a des solos, des duos, des moments a cappella… Les deux personnages-musiciens n’ont pas de nom : c’est ELLE et LUI, leurs émotions sont universelles, elles sont vécues par tous, comme Barbara les a vécues avant eux. Le spectacle sera néanmoins un hommage à Barbara : il est construit uniquement avec ses chansons. Presque… La dernière, Barbara, est de Prévert et Cosma. DR dernière mise à jour : 2022-06-01 par

