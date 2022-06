Festiv’Arts : les expositions Frayssinhes Frayssinhes Catégories d’évènement: 46400

Frayssinhes 46400 Durant tout le Festiv’Arts, trois expositions prendront place.

La salle associative abritera des oeuvres originales de Michel Brissaud, Alexandre Célrisse; Isabelle, Emeline et Clémence Coulon, Dominique Flécher, Cathy Garcia_Canalès, Nathalie Landes, Séverine Lescure et Nicoles Venries. A l’extérieur, des oeuvres originales et reproductions sur bâches de Dominique Félecher, Nathalie Landes, Catherine Lhuissier, Dominique Nachez, Emilie Prunet, Marie Thoisy, Françoise Utrel et Nicole Venries. Expo « off », Guy Vivarez-Tadéo. Vernissage et rencontre avec les artistes le juillet à partir de 17 h 30. +33 7 66 19 59 70 clac lavalade

