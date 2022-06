Festiv’Arts : les ateliers, 11 juillet 2022, .

Festiv’Arts : les ateliers

2022-07-11 14:30:00 – 2022-07-11 17:30:00

Le CLAC propose deux ateliers pendant son festival festiv’Arts.

Un atelier « initiation BD » de 2 heures par Alexandre Clérisse pour des pré-ados aux adultes. Des jeux narratifs inspirés de l’oubapo qui permettent de raconter des petites histoires sans savoir spécifiquement dessiner.

Un atelier « collage et écriture » de 3 heures animé par Cathy Garcia Canalès. Munissez-vous d’un bâton de colle, une paire de ciseau et un stylo, le reste sera fourni sur place. La première et plus grosse partie de l’atelier est consacrée à un collage A4 libre, spontané, sans souci du résultat, on se laisse porter, un vrai moment de lâcher-prise.

Ensuite, chacun écrit un petit texte, poème, parfois juste une phrase sur chaque collage réalité pendant l’atelier. A partir de 8 ans

Buvette et restauration sur place.

Sur inscription.

