Festiv’Arts : concerts de l’opéra au ragtime

2022-07-10 18:00:00 – 2022-07-10 Soirée musicale avec deux concerts au Festiv’Arts !

A 18h : Opéra Plaisir. Corinne Cassiani-Ingoni, artiste lyrique est une très belle voix de soprano colorature à la fois chaleureuse et profonde. Accompagnée du pianiste Julio Laks, ils interpréteront un répertoire de chants lyriques et mélodies françaises. A 21 h : Rag Mama Rag. Des spécialistes du country blues en Europe.

Leur son authentique et leur rythme exceptionnel font que Rag Mama Rag ne laisse jamais le spectateur indifférent. Trouvant son inspiration dans la musique américaine des années 1920, 30 et 40, son répertoire est extrêmement varié (country, blues, ragtime, …). Il interprète également ses propres créations en utilisant leurs voix, des guitares et percussions variées ainsi que l’harmonica. DR dernière mise à jour : 2022-06-01 par

