9 juillet 2022

2022-07-09 18:30:00 18:30:00 – 2022-07-09 23:00:00 23:00:00 La soirée trad début à 19 h avec un concert rrlandais en duo « MatLuc ». Puis repas sorti du four à pain accompagné par Luc et Mathieu. A 21 heures : bal trad avec « La P’tite Aventure ». Le trio est composé de Luc, Guillaume, et Mathieu, trois musiciens de bal qui aiment à interpréter et arranger leurs airs préférés piochés dans le répertoire des musiques à danser du Massif Central, mais aussi d’Irlande et d’autres contrées, qu’elles soient traditionnelles ou récemment composées… tant que ça danse et que ça sonne ! DR dernière mise à jour : 2022-06-01 par

