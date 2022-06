Festiv’Arts : concert El Gato Negro

2022-07-08 18:00:00 – 2022-07-08 En ouverture du festival Festiv’Arts à la ferme Lavalade : El Gato Negro. Une musique populaire et festive, mélange de cumbia, salsa, paso, cha-cha et bolero, des rythmes latino endiablés et des paroles tantôt légères, tantôt engagées : le groupe El Gato Negro nous emmène tout droit en Amérique latine.

Auparavant à 18 h, les groupes et artistes solo de tout horizon sont invités à investir la scène en ouverture du Festiv’Arts.Musicien, chanteur, danseur, comédien, poète, clown, magicien, musique, humoriste, … El Gato Negro dernière mise à jour : 2022-06-01 par

