Festiv’Arts : concert de fin de stage Frayssinhes Frayssinhes Catégories d’évènement: 46400

Frayssinhes

Festiv’Arts : concert de fin de stage Frayssinhes, 16 juillet 2022, Frayssinhes. Festiv’Arts : concert de fin de stage Frayssinhes

2022-07-16 – 2022-07-16

Frayssinhes 46400 Frayssinhes 5 EUR Les participants s du stage de musique pour tous du Festiv’Arts donnent un concert de restitution de ce stage. +33 7 66 19 59 70 Clac Lavalade

Frayssinhes

dernière mise à jour : 2022-06-01 par

Détails Catégories d’évènement: 46400, Frayssinhes Autres Lieu Frayssinhes Adresse Ville Frayssinhes lieuville Frayssinhes Departement 46400

Frayssinhes Frayssinhes 46400 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/frayssinhes/

Festiv’Arts : concert de fin de stage Frayssinhes 2022-07-16 was last modified: by Festiv’Arts : concert de fin de stage Frayssinhes Frayssinhes 16 juillet 2022 46400 Frayssinhes

Frayssinhes 46400