Festiv’Arts Arros-de-Nay, 6 juin 2022, Arros-de-Nay.

Festiv’Arts Arros-de-Nay

2022-06-06 10:00:00 – 2022-06-06 18:00:00

Arros-de-Nay Pyrénées-Atlantiques Arros-de-Nay

EUR 0 0 Diffuser et promouvoir les Arts visuels en milieu rural et semi-rural : exposition, vente, création sur place, ateliers collectifs et conférences.

Diffuser et promouvoir les Arts visuels en milieu rural et semi-rural : exposition, vente, création sur place, ateliers collectifs et conférences.

+33 6 33 53 45 26

Diffuser et promouvoir les Arts visuels en milieu rural et semi-rural : exposition, vente, création sur place, ateliers collectifs et conférences.

chemin des arts

Arros-de-Nay

dernière mise à jour : 2022-03-31 par