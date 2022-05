Festiv’Arts à la ferme Lavalade Frayssinhes Frayssinhes Catégories d’évènement: 46400

2022-07-08 – 2022-07-16

Frayssinhes 46400 La 6ème édition du festival Festiv’Arts organisé par la CLAC (association Clé des Arts aux Champs) se déroule du 8 au 16 juillet. Durant tout le festival, trois expositions prendront place, dans la salle associative (oeuvres originales) et à l’extérieur (oeuvres originales et reproductions sur bâches).

La semaine sera aussi ponctuée de concerts, d’ateliers (collage, écriture et initiation BD). repas et buvette chaque jour. +33 7 66 19 59 70 OT.

