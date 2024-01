FestiVars Salle Cerdan Villeneuve-d’Ascq, dimanche 4 février 2024.

FestiVars Dimanche 4 février 2024 à 14h le Festivars est de retour à la Salle Cerdan. 4 février et 3 mars Salle Cerdan entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-04T14:00:00+01:00 – 2024-02-04T19:00:00+01:00

Fin : 2024-03-03T14:00:00+01:00 – 2024-03-03T19:00:00+01:00

Dimanche 4 février 2024 à 14h le Festivars est de retour à la Salle Cerdan.

Un spectacle mettant en avant la babygym, les groupes loisirs et la présentation des nouvelles compositions des ensembles en gymnastique rythmique et les individuelles qualifiées au France NAT C et NAT A-B.

Salle Cerdan Rue des Comices, 59650 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « brigitte.mainguet@univ-lille.fr »}]

gymnastique rythmique