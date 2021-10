Melgven Melgven Finistère, Melgven Festiv’Ar Ruskenn – Spectacle Melgven Melgven Catégories d’évènement: Finistère

Melgven Finistère Melgven Le service culturel de Melgven accueille le spectacle Abeilles et Bourdons (en partenariat avec l’association Ar Ruskenn dans le cadre de la Fête du Miel). Tout public – à partir de 4 ans

Pass sanitaire obligatoire pour les + 12 ans.

Sur réservation auprès du Service culturel

