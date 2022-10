Festiv’Ar Ruskenn – Repas crêpes et fest-noz

2022-10-29 – 2022-10-29 Animation organisée par l’association Ar Ruskenn à l’occasion de la 4ème édition du festival. Au programme :

à partir de 19h00 : repas crêpes

à partir de 19h30 : fest-noz avec le groupe Pollen, les sonneurs l’Haridon-Garrec et les chanteurs Gloaguen-André Tarifs :

Repas et fest-noz : 15€

Fest-noz : 8€ +33 2 98 06 87 90 https://fr-fr.facebook.com/collectifarruskenn/ dernière mise à jour : 2022-10-19 par

