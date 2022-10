Festiv’Ar Ruskenn – Marché aux miels et producteurs locaux Melgven Melgven Catégories d’évènement: Finistre

Melgven

Festiv'Ar Ruskenn – Marché aux miels et producteurs locaux

Salle polyvalente Melgven Finistre

2022-11-06

Finistre Animation organisée par l’association Ar Ruskenn à l’occasion de la 4ème édition du festival Au programme : Marché aux miels et producteurs locaux

Vente de miels et de produits dérivés (pain d’épices, propolis, hydromels, produits cosmétiques) ainsi que tisanes, bières, confitures, lambigs arrangés…

Exposition photos, animations pour enfants, atelier fabrication de bonbons et fabrication de bougie Buvette et crêpes sur place Melgven

