Concours de chouchen, conférence sur le cidre, marché aux miels et aux producteurs (l’après-midi), exposition, repas de crêpes et fest-noz… Pass sanitaire obligatoire Repas de crêpes (19h30) et fest-noz : 15€

Fest-noz (20h30) : 10€ +33 2 98 06 87 90

dernière mise à jour : 2021-10-16

