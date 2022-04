FESTI’VAN : VANNERIE, ART, NATURE ET ELEVAGE Fayl-Billot Fayl-Billot Catégorie d’évènement: Fayl-Billot

FESTI’VAN : VANNERIE, ART, NATURE ET ELEVAGE Fayl-Billot, 15 mai 2022, Fayl-Billot. FESTI’VAN : VANNERIE, ART, NATURE ET ELEVAGE Fayl-Billot

2022-05-15 – 2022-05-15

Fayl-Billot Haute-Marne 5 Ruelle aux Loups Lycée Horticole Fayl-Billot Le Festi’van revient cette année ; il s’agit d’une belle exposition consacrée à la vannerie, à l’art, la nature et l’élevage sur un site décoré.

+ de 60 exposants sont attendus. Vannerie et Métiers d’Art

produits du terroir

foire aux plantes

expositions et démonstrations

Chasse aux oeufs pour les enfants.

Animations musicales avec “Les Soeurs Folioles” ! Foire agricole

concours départemental “Montbéliard”

Animations chasse et nature

Balades en calèche Tombola, buvette,restauration sur place

repas campagnard. cfppa.fayl-billot@educagri.fr +33 3 25 88 54 88 Le Festi’van revient cette année ; il s’agit d’une belle exposition consacrée à la vannerie, à l’art, la nature et l’élevage sur un site décoré.

+ de 60 exposants sont attendus. Vannerie et Métiers d’Art

produits du terroir

foire aux plantes

expositions et démonstrations

Chasse aux oeufs pour les enfants.

Animations musicales avec “Les Soeurs Folioles” ! Foire agricole

concours départemental “Montbéliard”

Animations chasse et nature

Balades en calèche Tombola, buvette,restauration sur place

repas campagnard. Fayl-Billot

dernière mise à jour : 2022-04-26 par Maison Départementale du Tourisme de la Haute-Marne Maison Départementale du Tourisme de la Haute-MarneMaison Départementale du Tourisme de la Haute-Marne

Détails Catégorie d’évènement: Fayl-Billot Autres Lieu Fayl-Billot Adresse Ville Fayl-Billot lieuville Fayl-Billot

FESTI’VAN : VANNERIE, ART, NATURE ET ELEVAGE Fayl-Billot 2022-05-15 was last modified: by FESTI’VAN : VANNERIE, ART, NATURE ET ELEVAGE Fayl-Billot Fayl-Billot 15 mai 2022

Fayl-Billot