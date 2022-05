FESTIV’ALS Ô FIL DES ARTS Jarzé Villages, 20 mai 2022, Jarzé Villages.

FESTIV’ALS Ô FIL DES ARTS Jarzé Villages

2022-05-20 – 2022-05-20

Jarzé Villages Maine-et-Loire

Après deux années en pointillés, en raison de la crise sanitaire,

RDV les vendredi 20 mai à Tiercé, samedi 21 mai à Jarzé Villages et dimanche 22 mai à Huillé-Lézigné pour la deuxième édition du festiv’ALS « Ô Fil des Arts ».

Plusieurs spectacles et animations vous attendent : livre musical ouvert, spectacle de chansons, espace sensoriel, polar théâtral, marionnette géante et danse… Il y en a pour tous les âges !

Venez également découvrir les restitutions des parcours d’éducation artistique et culturelle. Un travail de « l’ombre » mené par des artistes/intervenants professionnels, auprès des structures petite-enfance, des accueils de loisirs et espaces jeunes de la CCALS, des écoles et collèges du territoire, des bénévoles du réseau des bibliothèques, des seniors et auprès des habitants.

Programme complet de ces 3 jours de festiv’ALS :

https://www.ccals.fr/medias/2022/04/Plaquette-OFilDesArts_2022.pdf

Seconde édition du FESTIV’ALS « Ô Fil des Arts » organisé par la Communauté de Communes Anjou Loir & Sarthe

+33 2 53 04 68 12

Jarzé Villages

