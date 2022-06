Festivals du Parc Floral Parc Floral de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Du mercredi 29 juin 2022 au mercredi 07 septembre 2022

.

Désormais dirigés et organisés par une même équipe, les trois festivals historiques Paris Jazz Festival, Classique au Vert et Pestacles vous proposent des concerts inoubliables dans le cadre bucolique du Parc Floral ! Cet été, la musique fera son grand retour au Parc Floral du 29 juin au 7 septembre pour 31 concerts gratuits et 7 nocturnes exceptionnelles ! 3 festivals // 2 mois de musique // 31 concerts gratuits // 7 nocturnes Plus d’infos sur notre site : https://festivalsduparcfloral.paris Parc Floral de Paris Route de la Pyramide 75012 Paris Contact : https://festivalsduparcfloral.paris communication@traffixmusic.com https://www.facebook.com/Festivals-du-Parc-Floral-1154921344682697 https://www.facebook.com/Festivals-du-Parc-Floral-1154921344682697

Création graphique : B.Bloomfield / floatingstudio.net

