Festivals aux Carrières

Les Anciennes Carrières de Rognes, un site exceptionnel à l'acoustique parfaite pour accueillir de nombreux évènements. Programmation 2022 en cours.

Les Festivals aux Carrières offrent une variété de soirées culturelles tout au long du mois de Juillet. Du Jazz à la Folk, en passant par le Blues, le Rock et le Classique, il y en aura pour tous les goûts !

Chemin du Grand Saint-Paul
Anciennes Carrières de Rognes
Rognes
2022-07-01 – 2022-07-31

