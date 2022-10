#FestivalPianomania MANU GUERRERO – LATIN TRIO Le Baiser Salé, 19 novembre 2022, Paris.

Le samedi 19 novembre 2022

de 21h00 à 23h55

. payant Tarif web : 25 EUR Tarif sur place : 28 EUR

Le trio interprète les compositions rythmées, raffinées aux accents sud-américains du pianiste ainsi que quelques perles du répertoire Jazz ou Latin jazz

Après une carrière de sideman prestigieuse et éclectique auprès notamment des stars françaises les plus connues (Céline Dion, Michel Sardou, JJ Goldman…) le pianiste franco-péruvien, né à Toulon, dévoile ses propres compositions. Accompagné de musiciens de renom, Manu Guerrero nous invite quelque part entre les Andes et la Méditerranée. Il grandit aux rythmes du huayno, festejo, et marinera du Pérou, tombe amoureux du Jazz et des musiques afro-cubaines… L’Amérique latine et le jazz afro-américain se rencontrent au sein de sa musique et tous ces styles la façonnent.

Après le succès de son dernier album « Nuevo Mundo », Manu nous présente son nouveau « Latin trio » composé de Thomas Delor à la batterie et Maurizio Congiu à la contrebasse. Ensemble, le trio interprète les compositions du pianiste ainsi que quelques perles du répertoire Jazz ou Latin jazz, notamment de Chick Corea.

Un jazz rythmé, raffiné, aux accents sud-américains et aux racines nord-américaines. Tout un voyage !

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

