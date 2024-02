Festi’Valouche L’amour ne suffit pas ! Mâlain, vendredi 8 mars 2024.

1+1=2 ou 1+1=3. En venant voir ce spectacle, qui aborde ce sujet essentiel qu’est le couple vous perdrez toute notion de mathématiques ! Ménage à deux, à trois, ce n’est pas un spectacle de boulevard que l’on vous propose, ni même de route nationale, pas plus que de chemin vicinal !

Textes déconcertants, improbables, subtils, parfois dérangeants …mais ô combien profonds, avec des personnages en quête d’amour et plus encore.

Dix scènes du texte de Joël Pommerat “La Réunification des deux Corées” (2013). La scénographie et les costumes du peintre américain Edward Hopper. Spectacle très musical est rythmé par de multiples versions du standard américain “Smoke gets in your eyes” (1933).

Par la Compagnie Le Clacqsin Tous publics

Mise en scène Jean-Pierre Durand

Texte adaptation libre de la pièce “La réunification des deux Corées” de Joël POMMERAT

Distribution Élisabeth Frévin, Julien Malot, Agnès Picot-Cuzenic, Alain Parrot, Catherine Thiery, Jocelyn Vérité

Lumières Bernard Durupt

Sons, décors et bricolages Pascal Arquillère

Affiche Evelyne Lagnien

Festival organisé par le Village de Mâlain, et le Comité des fêtes. Avec le soutien de la Communauté de Communes Ouche et Montagne. 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 20:30:00

fin : 2024-03-08

Salle des fêtes

Mâlain 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

