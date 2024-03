Festi’Valouche 2024 8ème édition rue de Sercey Mâlain, vendredi 8 mars 2024.

Festi’ValOuche, un festival de théâtre amateur, organise sa troisième édition. Elle aura lieu du vendredi 8 au dimanche 10 mars 2024 à Mâlain, un village de la vallée de l’Ouche où on a le goût du spectacle.

4 pièces, 4 univers, 4 thèmes et 4 compagnies à découvrir

– Vendredi 20h30 « L’amour ne suffit pas », Cie Le Clacqsin

– Samedi 20h30 « Kouak Crakel Pou », Cie D’Ezinguée

– Dimanche 11h « Le Loup en Slip « , Cie Les Coureurs de toit

– Dimanche 16h « Pour un oui ou pour un non », Cie Les Mousquetextes.

Lieu Salle des fêtes de Mâlain

Accès A38 Sortie 30 Direction Mâlain

Tarifs 5€/spectacle PASS à 16€ pour les 4 spectacles à acheter sur place le 1er soir

GRATUIT pour les moins de 12 ans* (* sauf dimanche matin)

Tarif représentation Le Loup en Slip dimanche 11h 3€ pour les de 12 ans 5€ pour les + de 12 ans

En savoir plus https://malain.fr/festivalouche-2024-8eme-edition/

Organisé par le Village de Mâlain et le Comité des Fêtes, avec le soutien de la Communauté de Communes Ouche et Montagne. .

Début : 2024-03-08 20:30:00

fin : 2024-03-10 22:30:00

rue de Sercey Salle des fêtes

Mâlain 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

