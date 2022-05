Festival”musique et santé” JS Bach /WA Mozart, 20 mai 2022, .

Festival”musique et santé” JS Bach /WA Mozart

2022-05-20 – 2022-05-20

Deux des plus grands génies de la musique dont l’œuvre perdure et continu de nous apporter la sérénité. Notre santé morale et physique sont liés à ces deux génies lorsque leur musique capte notre esprit. Alissa Duryee et Maëlle Kervennic Dannenmüller, clavicorde &piano, vous emmènent en voyage.

