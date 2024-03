FestiVaLeurE 2024 « Capables au-delà des limites ! » Le Havre, mercredi 13 mars 2024.

À travers une thématique axée sur le sport, cette 16e édition du festival de films documentaires met un coup de projecteur sur des situations vécues liant sport et handicaps.

Organisé par les étudiants du Master Ingénierie Touristique et Culturelle de l’université Le Havre Normandie, ce festival est l’occasion d’ouvrir ses horizons sur l’histoire plurielle de femmes et d’hommes dont les témoignages puissants sont inspirants. Leur détermination et inventivité malgré leur handicap, illustrent comment le sport peut devenir un moyen de réalisation personnelle et d’accomplissement. Entre émancipation et défi, laissez-vous emporter par leur parcours !

FestiVaLeurE est un festival de films documentaires créé en 2009 par Christian Affagard, professeur et journaliste havrais et fondateur de l’association A.D.E.L.E. Le nom FestiVaLeurE provient du Quartier de l’Eure. Organisé par l’Institut Supérieur d’Études Logistiques (ISEL) jusqu’en 2014, depuis 2015, le festival est placé sous la responsabilité des étudiants du Master Tourisme, Parcours Ingénierie Touristique et Culturelle de l’Université Le Havre Normandie, dans le cadre d’un atelier professionnel.

13 mars Soirée d’ouverture du festival

Projection du film Toujours debout, suivi d’un ciné-débat avec la co-réalisatrice en visio conférence

De Marina Julienne et Raphaël Girardo

Médiathèque Léopold Sédar Senghor

20 mars :

Projection de L’Œil du tigre, suivi d’un ciné-débat avec deux intervenants sportifs (T.Bertin et L.Petit)

De Raphaël Pfeiffer

Cinéma Le Studio

27 mars :

Projection du film Adapté(s), suivi d’un ciné-débat avec le réalisateur

De Sebastiano d’Ayala Valva

Maison de l’étudiant

3 avril :

Projection de Ma vie est un défi, suivi d’un ciné-débat avec Thomas Tyne, para triathlète handisport

De Stephan Rytz

Salle Aquilon (Fabrique Atrium)

10 avril Cérémonie de clôture

Projection de courts-métrages sur le thème sport et handicap, remise des prix

Maison de l’étudiant

2024-03-13

2024-04-10

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

