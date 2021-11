Festival ZZZ Oasis coworking, 21 novembre 2021, Cenon.

Pour lancer le Festival ZZZ, le [Club des Entrepreneurs Eco-responsables](https://www.facebook.com/ClubdesEEG/) (EEG) organise une journée ateliers “0 Déchets”. Gratuits et ouverts au public, sur inscription (places limitées) les ateliers sont animés par Amandine Defrance de la société [Esprit ZD](https://espritzerodechet.fr/index.php?) à l'[Oasis Coworking](https://www.facebook.com/oasiscoworking/), 68 bis avenue Jean Jaurès. Les liens d’inscriptions seront disponibles via nos réseaux sociaux et site web ainsi que ceux de Bordeaux Métropole. ### Dimanche 21 novembre **9h-10h: “Nettoyer sa maison au naturel”** Fabrication d’un nettoyant multi-usages et d’une crème à récurer **10h-11h: “Prendre soin de son linge”** Fabrication d’une lessive et d’un savon détachant **11h-12h: “Entretenir sa cuisine”** Fabrication d’un liquide vaisselle et d’une poudre pour lave-vaisselle **14h-15h: ” Hygiène au naturel”** Fabrication d’un dentifrice et d’un déodorant **15h-16h: “Soin du corps”** Fabrication d’une crème hydratante et d’un gel douche **16h-17h: “Soin des cheveux”** Fabrication d’un shampooing et d’un après shampoing ### Lundi 22 novembre,18h30 Web conférence “Alimentation Zéro Déchet” ### Mardi 23 novembre,18h30 Web conférence “Bébé Zéro Déchet ### Jeudi 25 novembre,18h30 Web conférence “Produits d’entretien et cosmétiques Zéro Déchet”

Gratuit

Le Club des Entrepreneurs écoresponsables (EEG) propose en partenariat avec l’Oasis coworking, une journée atelier des bonnes pratiques et une série de web conférences.

Oasis coworking 68 bis Avenue Jean Jaures cenon Cenon Palmer Gironde



